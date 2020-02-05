連接器廠—凡甲(3526)新能源車BMS(電池管理系統)有成，成為大陸比亞迪及寧德時代重要供應商，隨著寧德時代與Tesla簽署電池供應協議，凡甲可望同步受惠，加上佈局可折彎高速線(F Cable)有成，成為3M以外極少數供應商，隨著伺服器及車用產品出貨放量，凡甲樂觀看待今年營運，預估在大陸地區陸續開工後，今年營運可望逐季成長，並優於去年。

凡甲近幾年將產品重心由原來的NB相關I/O連接器轉向車用及伺服器等非NB領域，其中車用產品主要為新能源車及油電混合車的BMS(電池管理系統)與特定採集器間連接器，之後產品逐步拓展至BMS連接的主控模組、從控模組、電池模組與高壓控制模組等，客戶則是以大陸比亞迪及總部位於大陸福建的寧德時代為主。

在凡甲車用客戶中，最受到矚目的莫過於總部位於大陸福建的寧德時代，寧德時代是全球最大電池供應商之一，合作夥伴有BWM、Volkswagen、Daimler等傳統汽車製造商，儘管2019年全球車市受到中美貿易戰影響呈現衰退，但Tesla在Modle 3助攻下銷售表現亮眼，看好大陸市場，Tesla不僅在大陸上海設廠，亦積極建立大陸本土供應鏈，寧德時代日前公告指出，公司擬與特斯拉(Tesla)及特斯拉(上海)有限公司簽訂《生產定價協議》，協議中約定，寧德時代將向特斯拉供應鋰離子動力電池產品，去年第3季凡甲出貨給寧德時代產品已明顯成長，目前已與比迪亞各佔凡甲車用產品的一半，隨著寧德時代與Tesla兩強聯手，對凡甲營運將是如虎添翼。

在伺服器方面，凡甲產品以高功率連接器為主，看好高速線市場需求，凡甲鎖定全球僅3M獨家供應的可折彎高速線(F Cable)，公司避開3M的專利，開發出新一代的F Cable，凡甲表示，F Cable傳輸速度已通過SAS與PCIE 4測試，且相較於競爭者產品，薄度與寬度皆更為輕薄，目前此產品已於去年第2季正式出貨，並配合不少客戶機種導入中，據了解，由於伺服器採用1U(即高度4.445cm)，內部空間遭壓縮就必須採用可折彎高速線，且傳輸訊號又不能衰竭，在可供應廠商稀少下，讓市場高度看好凡甲的F Cable前景，凡甲樂觀預估，第二代高速線未來3到5年每年均可望有50%到倍數的成長，成為推升公司業績重要動能。

就產品來看，目前NB產品佔凡甲營收比重已降至40%，伺服器及車用等非NB產品佔比已拉升到60%。

凡甲2019年前3季每股盈餘達4.14元，累計2019年合併營收為19.82億元，年成長1.41%。

儘管受到大陸新型冠狀病毒疫情影響，凡甲蘇州廠區延後至下星期開工，不過公司近幾年積極自動化，人力需求已經減少，在伺服器及車用新產品出貨可望在今年放量下，凡甲仍樂觀看待今年營運，預估在大陸地區陸續開工生產後，今年營運可望逐季成長，全年業績也將優於去年。

(時報資訊)