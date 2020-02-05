中共中央總書記、國家主席習近平5日下午再度於黨中央會議中對防疫工作做出指示。他強調，要在黨中央集中統一領導下，始終把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，從立法、執法、司法、守法各環節發力，全面提高依法防控、依法治理能力，為疫情防控工作提供有力法治保障。

據《新華社》報導，第3次全面依法治國委員會會議審議通過了《中央全面依法治國委員會關於依法防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情、切實保障人民群眾生命健康安全的意見》，擔任委員會主任的習近平在會議中強調，當前，疫情防控正處於關鍵時期，依法科學有序防控至關重要。疫情防控越是到最吃緊的時候，越要堅持依法防控，在法治軌道上統籌推進各項防控工作，保障疫情防控工作順利開展。

習近平指出，要完善疫情防控相關立法，加強配套制度建設，構建有效的疫情防控法律體系。要嚴格執行疫情防控和應急處置法律法規，嚴厲查處各類哄抬防疫用品和民生商品價格的違法行為。要依法規範捐贈、受贈行為，確保受贈財物全部及時用於疫情防控。要依法做好疫情報告和發佈工作，加強疫情防控法治宣傳和法律服務，加強疫情期間矛盾糾紛化解，為困難群眾提供有效法律援助。

這是習近平繼1月25日春節、2月3日年初十主持政治局常委會後，今年第3次在黨中央會議中就武漢肺炎疫情發表講話，並對疫情防控工作做出指示。

《新華社》報導說，中共中央政治局常委、中央全面依法治國委員會副主任李克強、栗戰書、王滬寧出席會議。中共中央全面依法治國委員會委員也出席會議，中共中央和國家機關有關部門負責同志列席會議。

(中時電子報)