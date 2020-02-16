中央氣象局表示，16日鋒面通過及寒流南下，中部以北及東北部的天氣，都全面轉寒冷，並且因為東北季風增強，台灣海峽北部的浪高都至少超過3尺，而專門往返基隆籍馬祖的「台馬之星」從昨天開始，就持續停航。船公司指出，從中央氣象局海象預報來判讀，海上風浪持續很強，因此台馬之星明天晚上，也可能持續停航，若加上後天（18日）的固定航休，台馬之星本次的停航時長，將達到4天，而若明天「台馬之星」航休，將改由「合富快輪」來提供台灣及馬祖兩地之間的海上運輸。

連江縣交通旅遊局局長林長青指出，台灣跟馬祖之間的海上交通，雖然已經因為海象狀況的惡劣停航了，但是空中交通部分，則因為東北季風增強，除了「南竿」機場與「北竿」機場的頭班班機取消，其他都維持正常起降，不至於影響台、馬之間的民眾往來，而台馬之星目前停靠在基隆港西二碼頭，與位於西四碼頭的寶瓶星號郵輪，遙遙相望。

(中時 )