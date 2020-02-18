安徽省衛健委表示，安徽省一名新冠肺炎康復者17日成功捐獻血漿400ml。這也是安徽省首例新冠肺炎康復者捐獻血液。阜陽市第二人民醫院與阜陽市中心血站聯動，成功採集了新冠肺炎康復者捐獻的血漿。

當日17時30分，經過填表、初篩等一系列程式後，新冠肺炎康復者吳某在阜陽市中心血站的專用采血車上捐獻血漿400ml，捐獻完成後精神狀態良好，無任何不適。

捐獻血漿的吳姓康者說：「這是我應該做的事情，住院期間，得到了醫護人員很好的治療和照顧，我想通過這種方式回報社會。」吳姓康復者是1月30日入院，2月9日康復出院，此次捐獻的血漿，經過製備、檢測、病毒滅活後，將根據臨床需要用於新冠肺炎重症救治。

在缺乏疫苗和特效治療藥物的前提下，採用這種用治癒者的血漿治療其他重症感染者的方法早已有之，叫做恢復期血漿治療。以新冠肺炎為例，恢復期血漿，就是指感染了新冠病毒的病人痊癒後，產生的高滴度對抗該病毒的IgG抗體，這是依靠機體的天然免疫功能產生的抗體，實際就是特異性新冠病毒的丙種球蛋白，因此彌足珍貴。

(旺報 )