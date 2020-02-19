亞洲語言教育科技平台 VoiceTube 今(19)日首度公布《2019 國人英文調查報告》，分析台灣 300 萬會員的使用者輪廓及英文學習偏好。報告指出，使用線上平台學習英文不再是年輕人的專利，40 歲以上族群也逐漸擁抱新世代學習方法增加英文能力，投入線上學習的行列，帶動英文學習經濟持續增長。此外，近期受新型冠狀病毒(COVID-19)影響持續擴大，VoiceTube 觀察到，在家自學英文比例大增，線上學習系統使用人數成長超過七成！

疫情延後開學帶動線上學習增長 用戶活躍度大增七成

新冠肺炎疫情延燒，學校延後開學增加在家時間，帶動線上學習使用率。 VoiceTube App 內部數據發現，疫情爆發後，平台各項使用率增長，包括 App 觀看影片時間成長逾兩成，每日活躍用戶亦成長超過一成。VoiceTube 旗下的智能英語學習系統 VoiceTube HERO 於年初推出課程優惠活動，許多使用者把握疫情期間在家自學、加強英文能力，此期間用戶數較以往活動大幅成長七成。

VoiceTube 《 2019 國人英文調查報告》 剖析英語線上學習用戶輪廓

VoiceTube 全球擁有 380 萬用戶，今日首度發布《 2019 國人英文調查報告》，分析台灣近 300 萬用戶的學習數據，深度剖析國人英文學習趨勢及偏好。VoiceTube《 2019 國人英文調查報告》中發現，使用 App 進行語言學習的使用者以年輕族群佔大多數，21-30 歲使用者占比將近四成，其次為 31-40 歲族群。近年來，40 歲以上用戶也逐漸採用線上學習方法，用戶佔比突破兩成，顯見 App 學習已不再只是年輕人的專利，不同年齡族群皆已開始使用 自學模式來加強自己的語言能力。

VoiceTube 掌握大量英文線上學習會員數，首度發布《 2019 國人英文調查報告》，剖析英語線上學習用戶輪廓和使用習慣。(VoiceTube提供／黃慧雯台北傳真)

VocieTube《 2019 國人英文調查報告》指出，英文學習經濟持續增長，2019付費用戶成長數2倍。(VoiceTube提供／黃慧雯台北傳真)

此外，每日的晚上及睡前為用戶的學習高峰時段，早上通勤時間也常被拿來運用，更多用戶透過行動裝置增進英語能力，把握零碎時間學習以增進自我競爭力。長度 2-5 分鐘的影片受到六成以上的使用者歡迎，其中又以自我成長、知識教育、生活娛樂等類別影片最受喜愛。

VoiceTube 發現，願意為學習語言付費的用戶不在少數，且有逐年增加的趨勢。2019 年，在平台上消費人數達往年 2 倍以上，且以年方案的訂閱數占多數。2019年推出的 VoiceTube Vclass，和語言教育名人共同打造適才適性的特色課程，銷售量大幅提升，下半年購買人數成長到上半年的兩倍。

從用戶年齡分布及使用功能面等角度分析， VoiceTube 發現 31-40 歲用戶較喜歡培養英語閱聽習慣的學習產品（VoiceTube Pro），較為年輕的 21-30 歲的用戶，則較偏好使用智能英語學習系統訓練英語能力（VoiceTube HERO）。功能面上，近八成的使用者傾向透過影片學習，以提升聽說讀寫的能力，其中 AI 發音分析為最受重視的功能之一。

為了陪伴使用者在家中的學習，VoiceTube 推出線上英文學習課程優惠活動，以及新功能「英文豆知識」，只要每日登入 App 參加英文隨堂考，即可獲得付費用戶專屬功能；2月4日起也推出品牌遊戲「VoiceTube 職場心理測驗」，已有超過 20 萬人次踴躍參與，陪伴使用者度過在家自學的時間，用輕鬆的方式享受學習、精進英文能力。

(中時電子報)