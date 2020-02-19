在新冠肺炎疫情快速擴散、確診與死亡人數持續增加之際，難免令人擔憂疫情若持續惡化下去，會有什麼更令人難以想像的災難景象。專家依然強調要加強防控措施才能控制疫情不致惡化，但對於疫情前景還是保持樂觀。陸媒今日整理了專家對疫情發展的10個好消息，可以藉此看出在確實的防控措施下，大陸疫情未來的發展方向。

據《人民日報》官方微博整理，這10個好消息分別是：

1.治愈人數12552人。截至2月17日24時，大陸31個省區市和新疆生產建設兵團報告，已治愈12552人。

2.連續6天治愈出院人數超過千人。2月2日至17日，大陸連續治愈出院人數分別為1711、1081、1373、1323、1425、1701人。

3.湖北以外確診病例連降14天。2月17日湖北以外新增確診病例79例，連續14天下降。

4.三個「首次」：單日新增確診病例首次降至2000以內；湖北省以外單日新增確診病例首次降至100以內；單日新增死亡病例首次降至100以內。

5.武漢重症佔比下降。武漢通過早診早治，重症比例由初期的38%下降至目前的18%。

6.磷酸氯喹有一定療效。這是臨床上使用70多年的抗瘧疾藥，北京、廣東、湖南等十餘家醫院試用結果確認有一定療效。

7.恢復期血漿療法對重症治有效。臨床研究顯示恢復期血漿在治療上安全有效，尤其是對重症與危重症。

8.幹細胞技術初步顯示有效。幹細胞治療能抑制免疫系統過度活躍，用於治療重症患者初步顯示安全有效。

9.法匹拉韋初步顯示有效。法匹拉韋是治療流感的境外上市藥物，目前在深圳進行臨床試驗，初步有明顯的療效與較低的不良反應。

10.部份疫苗品種進入動物試驗。科研攻關應急項目中並行安排多條技術路線，包括滅活疫苗、mRNA疫苗、重組蛋白疫苗、病毒載體疫苗、DNA疫苗等，部份已進入動物試驗階段。

(中時電子報)