武漢肺炎肆虐，大陸政府從1月23日開始封鎖武漢，至今將屆滿一個月。據陸媒最新報導，武漢發布消息，城市運行、生產生活、特殊疾病治療等原因必須出城的人員以及滯留在漢外地人員（以下簡稱出城人員）可以出城，但要堅持錯峰出城、分批實施，適時安全有序原則。意謂武漢封城局部解禁。

據《新京報》報導，武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部針對人員和車輛管理最新發布，在人員管理上，因保障疫情防控、城市運行、生產生活、防疫物資運輸等原因必須進城的人員和車輛以及滯留在外地的武漢市民及車輛，按照省、市疫情防控指揮部有關規定辦理相關手續後，可以進城。但要堅持錯峰出城、分批實施，適時安全有序原則。

至於車輛方面，保障武漢市城市運行的水、電、油、氣及生活物資保障車輛（本市車輛），憑所在單位開具的證明、派工單、收件函，對車上人員（原則上一車2人，含司機）身份核驗無誤、體溫檢測正常後及時放行。

(中時電子報)