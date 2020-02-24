馬來西亞總理府24日宣布，總理馬哈地當天向國家元首阿卜杜拉遞交辭呈。但阿卜杜拉同時委任馬哈地出任過渡總理，直到新總理產生為止。此前，馬哈地所屬的「土著團結黨」宣布退出執政的「希望聯盟」（希盟）。這一出人意料的變化意味著，希盟失去在國會下議院的多數地位，馬來西亞政局面臨重新「洗牌」。

據新華社報導，最近幾天，馬來西亞政壇出現一系列戲劇性變化。21日晚，希盟舉行最高理事會會議。外界傳言，部分希盟成員試圖在會上推動確定馬哈地卸任總理，並由前副總理安華接任的日期。但會議深夜結束後，馬哈地在新聞發布會上表示，他將繼續擔任總理直到今年底馬來西亞舉辦完亞太經合組織領導人非正式會議後，而具體卸任時間要由他自己決定。

此後，土著團結黨、前執政黨「馬來民族統一機構」（巫統）等分別在23日舉行會議。有媒體報導說，土著團結黨將與巫統等政黨組成新的執政聯盟，相關政黨的領導人已於23日覲見最高元首阿卜杜拉。傳聞所涉及政黨的上百名國會議員23日晚聚集在吉隆坡市郊一家酒店，但馬哈地並未現身。

「人民公正黨」主席安華和「民主行動黨」秘書長、財政部長林冠英等希盟其他成員黨領導人24日上午赴馬哈地家中與他會談。會談結束後，安華對媒體表示，他對會談感到滿意，但並沒有提到會談結果。

此後，有馬來西亞當地媒體報導了馬哈地辭職的消息，總理府也很快發表了馬哈地遞交辭呈的聲明。緊接著，以土著團結黨名譽主席辦公室名義發表的一分聲明表示，馬哈地辭去土著團結黨名譽主席職務。

就在總理府宣布馬哈地遞交辭呈前，馬哈地所屬的土著團結黨宣布退出希盟，同時表示該黨所有國會議員繼續支持馬哈地擔任總理。此外，人民公正黨署理主席、現任經濟部長阿茲敏也在社交媒體上宣布，包括他在內的11名人民公正黨國會下議院議員退出人民公正黨，並在國會中組成獨立團體。

馬來西亞現執政的希望聯盟原由人民公正黨、民主行動黨、土著團結黨和國家誠信黨組成，在2018年5月大選中獲勝上台執政。

馬來西亞國會下議院共有222個席位，隨著擁有26個席位的土著團結黨退出希盟，以及部分人民公正黨國會議員退黨，希盟政府已不再擁有執政所需過半數的112個席位。馬來西亞沒有法律禁止議員跳槽到其他政黨，這就為政局的變化提供了空間。

此外，一旦土著團結黨和部分支持阿茲敏的人民公正黨州議員離開，馬來西亞數個州屬的執政權或也將易手。

自馬來西亞1957年獨立後，以巫統為核心的多黨聯盟曾長期執政，而馬哈地在1981年至2003年間擔任總理長達22年。2018年5月，馬哈地以反對黨領導人身分率領希盟在大選中獲勝，他本人時隔15年再度出任總理。希盟勝選被認為是馬哈地和安華合作的結果，馬哈地多次表示將在一段時間後將總理職位交給安華。

然而，希盟上台後很快暴露了執政經驗不足的問題，加上不少競選承諾未能兌現，引發民眾不滿，導致希盟在最近幾次國會和地方議會補選中接連落敗。而馬哈地對於移交總理職務一事也一直沒有確定具體日期，引發外界猜測。

目前，馬哈地尚未公開解釋辭職原因和下一步打算。有分析人士認為，馬哈地辭職是「以退為進」。在退出希盟後，土著團結黨可能聯合巫統領導的「國民陣線」、「伊斯蘭黨」以及一些地方政黨組成新的執政聯盟，馬哈地將繼續擔任總理。

據新加坡聯合早報網報導，伊斯蘭黨總秘書達基尤丁24日說，伊黨與國陣已經掌握129名國會議員的支持，這足以組成政府。他說，所有國陣與伊黨國會議員都在下午5時，進宮覲見國家元首阿卜杜拉。不過國家王宮截至晚間8時仍未核實達基尤丁的說法。

但馬來西亞理工大學政治學教授阿茲米·哈桑認為，眼下的情況讓馬哈地感到挫敗，他可能希望就此遠離政治。土著團結黨退出希盟後，形成新的執政聯盟並不容易。

林冠英24日下午舉行新聞發布會，譴責一些希盟領導人試圖與其他政黨聯手組建新政府。林冠英說，在當天上午與馬哈地的會面中，馬哈地表示將辭去總理職務，理由是不願與巫統共事。林冠英表示，馬哈地辭職是為了原則，民主行動黨將繼續提議由他擔任總理。

安華也在最新採訪中告訴媒體，馬哈地說自己沒有參與組建新政府。

(中時 )