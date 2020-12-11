餐飲科學生將紅藜與珍珠丸巧妙融合。（黃婉婷攝）

校內有四分之一學生為原住民族的桃園市至善高中，餐飲科班生12日以「傳承-創新」作為畢展主題，規畫一系列具原民精神的家鄉風味餐，食材選用道地香料刺蔥、馬告，搭配創新料理形式，端出「刺蔥馬告披薩」、「馬告鳳翅包」等特色料理，充分詮釋原民飲食文化與地方風情。

位處桃園市大溪區的至善高中，由於原民學生有相當佔比，被選為原住民族重點學校，特色課程「在地及原住民文化」受到學生喜愛，桃園市今年度的原住民族語教師研習，也選在至善高中原動力視廳館進行，邀集桃市各區、社群的族語老師齊聚一堂，探討語言保存與教學。

由於市府原住民局所主辦的「原住民族課後族語班」成果聯展，即將於12日於桃園市原住民族文化會館登場，至善高中副校長陳彥呈也與政大社科院社會創新實驗室合作，將餐飲科畢展融入其中，為現場來賓推出風味饗宴，打造雙成果展。

餐飲科主任陳志祥表示，本次餐飲科畢展結合市府原民局、政大社會創新實驗室的老師，以原住民精神為主題，將原鄉部落的傳統特殊香料、食材作為主打規畫特色料理，舉「山豬肉刺蔥披薩」為例，內餡選用山豬肉、櫛瓜，再以新穎的義大披薩做法，將常用青醬融入馬告與刺蔥，達到傳承與創新之意。

陳志祥說，雖然餐飲科學的料理有千百種，但以傳統食材入菜，對台灣孩子來說更具有教育意義，除能認識原民部落的生態，也可藉由平時所學，發揮創意變出特色料理，可謂一舉數得。

(中時 )