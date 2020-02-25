（10：20更新）新冠肺炎疫情席捲韓國，韓國今（25）日再新增60病例，累計境內確診數上升至893例，並且出現第9例死亡案例。目前韓國境內將近6成病例和大邱新天地教會相關，當局表示，將對教會所有信徒進行病毒檢測。

韓國新冠肺炎疫情急速升溫，韓國人大排長龍買口罩。

韓聯社報導，韓國當地時間今日上午10時更新境內確診數目，新增60人確診，累計境內總確診數上升至893人，總共造成9人喪命。

60起新增病例中，爆發教會群聚感染的大邱市以及醫院院內感染的慶尚北道分占16人、33人，另外，京畿道新增5人、釜山3人、首爾2人、慶尚南道1人，總計大邱市及慶尚北道感染人數上升至731人，大邱市共500人、慶尚北道231人。韓國中央災難安全對策本部（下稱對策本部）表示，境內幾乎各大城、主要行政區均已出現確診案例。

韓國今日也出現第9例死亡案例，韓聯社報導，死者是一名女性，23日因呼吸急促送醫，24日去世後才確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）。

由於確診病例中大約將近6成和大邱市新天地教會相關，韓國中央災難安全對策本部今日表示，將對新天地教會所有教徒進行病毒檢測，當局表示，新天地教會已經答應，提供全體信徒名單、身分證字號、聯繫方式以及住址，並且率先提供今年1、2月拜訪過大邱教會的各分會教徒、以及訪問過其他地區的大邱教會信徒等高危險名單，之後再進一步提供所有教徒名單。

韓國對策本部表示，新天地教會共有約21.5萬名信徒，將對高危險信徒進行病毒檢測，其餘信徒則會透過電話詢問是否出現異狀，如果新天地教會不積極配合，政府將採取法律手段。

此外，針對大邱市、慶尚北道疫情急速升溫，韓國政府正在研擬對這2個地區進行最大的隔離措施。韓國執政的民主黨今天表示，政府正在考量相關抑制措施，不過也強調，最大抑制政策並不是要進行封城，而是加強隔離力道。

另據路透社報導，礙於韓國疫情升溫，儘管目前美國仍將韓國維持在旅遊警示第二級，但美國疾病管制與預防中心昨（24）日也呼籲公民避免不必要的旅行。

(中時電子報)