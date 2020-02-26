南韓電子大廠三星(Samsung)在 2 月中旬正式發表了三款 Galaxy S20 系列以及 Galaxy Z Flip 可折疊螢幕手機，其中後者已經率先在台限量開賣。根據台灣三星官方公布的資訊，Galaxy S20 系列在台上市計畫的記者會將罕見改以線上直播方式進行，恐是受到今年初爆發的新冠肺炎(COVID-19)疫情影響所致。

台灣三星電子稍早前宣布，將與 3 月 4 日下午 1:00~1:30 期間透過直播舉行 Galaxy S20系列上市線上記者會。或許是為了分散流量跟便於使用者選擇，官方宣布將於 Samsung Taiwan 臉書粉絲團、Samsung Taiwan YouTube 官方頻道以及台灣三星新聞中心等三處提供線上直播。

三星日前發表的 Galaxy S20 系列，共有 Galaxy S20、Galaxy S20+ 以及 Galaxy S20 Ultra 三款，其中 Galaxy S20 Ultra 的相機支援 100X 超高倍變焦，蔚為話題。這三款手機皆有 4G 以及 5G 版本，在台第一階段 5G 釋照五家電信業者得標頻寬以及頻譜位置都已經在本月 21 日確定後，三星今年度會不會直接選擇在台推出 Galaxy S20 系列的 5G 版本，引人好奇。而手機價格會否因此比 2019 年僅推 4G 版本的 Galaxy S10 系列更高，也值得關注。

(中時電子報)