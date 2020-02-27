65歲以上退休族住院醫療費用是35~49歲中壯年的3倍，但國人住院日額醫療險逾50％都在2千元以下；長照2.0每年預算300億元，但全國已有79萬人有長照需求，若每人都要動用，二個月300億元就用光，但國人有投保長照險的比率僅3.03％，即連自救都很難。

壽險公會今（27日）發布健康險投保分析報告，提出三大建議，一是80％以上國人退休後每月生活費約3~5萬元，但現在很多健保不給付的醫療項目或手術，一次就要15~100萬元，國人投保實支實付醫療險者，46％保額都在10萬元以下，難以支應，有住院日額者54.6％保額一天都在2千元以下，建議要及早檢視健康險的保障是否充足，否則退休後的醫療費用會是中壯年時的三倍以上。

二是即便政府推出長照2.0制度，但需要長照的對象若每人都要動用政府的資源，則每年300億元預算不到二個月就用盡，建議要檢視自己有無長照費用相關準備。

三是癌症、中風等重大疾病，罹病後常需要一大筆治療費用，以積極治療，且家人的照護或無法正常上班，也需要一筆錢支援家庭經濟，但國人只有558.8萬人投保重大疾病險，仍有極大成長空間。

壽險公會指出，國人投保健康險在1993年時約409萬件，1995年全民健保實施後成長到862萬件，即倍增，2019年則已達7,466萬件；若以當年度全國人口數為分母，1993年每人平均持有健康險險保單約0.19件，民國1995年為0.40件，2019年則已達3.16件，若依身份證歸戶後的投保人數1,679萬人為分母，則2019年每一位投保健康險的保戶，平均持有4.47張健康險保單。

為何有了全民健保後，健康險投保件數仍持續每年增加？壽險公會分析出三大原因：一是健保是社會福利，對新醫療科技開發出的新治療方式或新藥，無法全數納入健保給付項目，仍需要民眾自費負擔。

二是早期的健康險多非保障終身且為附約性質，壽險公司在1999年開發住院醫療終身健康險，之後陸續推出日額型及實支實付型住院醫療費用保險、ㄧ次給付型的癌症保險、重大疾病暨特定傷病保險。另外針對全民健保未給付項目，也有長期照顧險、失能險等保單不斷推出。

三是健保Tw-DRGs實施後，對同一類病症採用相同給付標準，若病患對醫療品質有更高的要求，就必須以自費方式使用較昂貴的醫療器材或新藥，促成部分險種如實支實付型或日額型健康險熱銷。

(工商 )