新冠肺炎持續在全球擴散，至27日巴西也傳出確診病例，讓病毒入侵零確診的南美洲，全球僅剩下南極尚未遭侵踏門戶。對此，美國哈佛大學流行病專家預測，一年內，全球最高恐有70%人口感染新冠肺炎，但部分病患可能症狀輕微或無症狀。

耶魯大學公衛生院講師韓布林（James Hamblin）24日在在美國「大西洋月刊」（The Atlantic）刊文「你可能會得冠狀病毒」，其中由於許多2019年冠狀病毒疾病確診病例並無危及性命，這個現象讓疫情特別難以抑制。

韓布林解釋，遭受H5N1禽流感等病毒感染而引發嚴重病症的病患，通常很好辨識也容易隔離，或是很快就病逝，不會只是覺得身體微恙成天在外溜達，導致病毒傳播。

不過相較新冠肺炎，嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群（MERS）兩種冠狀病毒疾病致死率較高，病患出現輕微或無症狀的人數也非常少，但新冠肺炎目前死亡病例已是這兩種疾病2倍以上。

韓布林指出，新冠肺炎與其他引起大眾注意的病毒不同之處，在於「它雖致命，但又不會太致命；它讓人生病，但並非以可預測、獨特可辨認的方式」。他說，新冠肺炎傳播速度，將取決於症狀輕微病例的傳染力有多強。

此外，世衞組織顧問、頂尖傳染病科學家隆尼尼（Ira Longini）先前也警告，疫情恐進一步惡化，屆時全球將有2/3人口遭病毒感染，顯示流行病學家間已漸漸有共識認為，新冠肺炎最終將成為新型季節性疾病。

(中時電子報)