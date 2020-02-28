P-8A「海神」（Poseidon）反潛巡邏機在南海上空執行任務的資料畫面

太平洋艦隊司令官網27日說，解放軍驅逐艦17日在關島西方約380英里（約612公里）處，以雷射光照射一架美國海軍P-8A「海神」（Poseidon）反潛巡邏機。

太平洋艦隊指出，當時這架P-8A根據國際法，在國際空域執行任務，而解放軍舷號161的051型「長沙」號驅逐艦以既危險，又不專業的方式，以雷射光照射「海神」。

People’s Liberation Army Navy destroyer lased a #USNavy P-8A Poseidon aircraft in unsafe, unprofessional manner: https://t.co/cBMerkpMOA pic.twitter.com/s4gY8amKiG — U.S. Pacific Fleet (@USPacificFleet) February 27, 2020

(中時電子報)