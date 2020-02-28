陸雷射光照巡邏機 美批危險不專業 09:282020/02/28 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一架美國海軍P-8A「海神」反潛巡邏機在太平洋上空飛行的畫面。（美國海軍） Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 P-8A「海神」（Poseidon）反潛巡邏機在南海上空執行任務的資料畫面 太平洋艦隊司令官網27日說，解放軍驅逐艦17日在關島西方約380英里（約612公里）處，以雷射光照射一架美國海軍P-8A「海神」（Poseidon）反潛巡邏機。 太平洋艦隊指出，當時這架P-8A根據國際法，在國際空域執行任務，而解放軍舷號161的051型「長沙」號驅逐艦以既危險，又不專業的方式，以雷射光照射「海神」。 People’s Liberation Army Navy destroyer lased a #USNavy P-8A Poseidon aircraft in unsafe, unprofessional manner: https://t.co/cBMerkpMOA pic.twitter.com/s4gY8amKiG— U.S. Pacific Fleet (@USPacificFleet) February 27, 2020 (中時電子報) #雷射 #美國 #P-8A #巡邏機 #驅逐艦 #海神 #中國大陸 #解放軍 也許您會感興趣 推薦閱讀 影》看清南海島礁軍事化 美不甩陸6次警告 08:232018/08/11 軍事 結伴飛台海空域 美軍機在忙什麼 15:462019/08/30 軍事 軍事熱門新聞 陸雷射光照巡邏機 美批危險不專業 - 海軍 敘利亞S-300飛彈總失效 陸媒建議換紅旗9型 - 軍事 黑鷹接班人SB＞1試飛 又快又安靜 - 軍事 逾千解放軍撐腰 陸在洞朗續修路 印度傻眼 - 軍事 EA-6B徘徊者 史上最成功的電子作戰機 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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