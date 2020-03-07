大陸外交學院國家軟實力研究中心主任姚遙7日在陸媒《環球時報》撰文指出，近日，美國福斯新聞台主持人沃特斯在節目中要求大陸為新冠肺炎道歉，並煞有介事地妄言疫情的根源是「因為中國人很饑餓，中共不能讓人民吃飽，因此人民很絕望，吃未煮熟的不安全食物，這就是科學家認為的新冠病毒的來源。」。此種既違背事理又充滿民族偏見甚至種族歧視的奇談怪論，既反映出他的無知和無恥，也反映出美國輿論存在的一些問題。

文章稱，首先，某些人一本正經地說胡話，反映出「新聞娛樂化」的俗態。沃特斯的信口雌黃並非無的放矢，他所在的福斯新聞台被指將「語不驚人死不休」確立為提高收視率的「制勝法寶」。有些人在一些節目裡，觀眾看到的不是對嚴肅政治議題的探討，而是對包括華人在內的亞裔族群等「刻板印象」的誇張呈現，還有對邊緣弱勢群起的嘲諷。然而，類似現象不僅在高度市場化的美國傳媒生態中存在，還引發了許多老牌媒體效仿。越偏激的言論越受歡迎，美國的傳媒生態助長了沃特斯之流，也正在受到這種風氣的撕裂。

文章指，第二，指桑罵槐地亂甩鍋，是一種「政治民粹化」的病態。沃特斯不僅攻擊大陸，更長期支援排外仇外的極右翼民粹主義思潮，把所謂的「超級愛國主義」完全凌駕於新聞真實性之上，拒絕多元文化，一出問題首先想到的是「甩鍋」，這也正成為當前一些美國極右翼民粹主義分子的思維定勢。

文章說，第三，毫無邏輯地黑大陸，反映出某些人「精神空心化」的窘態。與傳統「黃禍論」有所不同，此次疫情期間美國一些媒體和政客的反華言論，更加體現出其面對世界大勢消長時的某種不安情緒。同為默多克旗下的《華爾街日報》發表〈大陸是真正的亞洲病夫〉一文，毋寧說是在以歷史上臭名昭著的「侮辱性標籤」懷念一去不復返的西方強權時代。

法國前總理拉法蘭說得客觀：在疫情面前，大陸政府展現出強大高效的組織和動員能力，這正是大陸制度的優勢。

文章表示，總而言之，疫情像一面鏡子，照出了很多人的心魔，荒謬的「中國道歉論」折射的是美國輿論土壤存在的深層次問題。

(中時 )