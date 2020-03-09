澳洲音樂家狄恩新冠肺炎確診後，台灣一票文化菁英受波及，遭居家隔離、學校停課，一些藝術家或團體也受池魚之殃停演，文化圈頓成重災區。他昨(8)日透過經紀公司發聲明，除了表達道歉感謝之意， 也提到自己在台期間有戴口罩，但卻被中央疫情中心打臉。一位女高音跳出來為他抱屈，說他雖沒戴口罩，但咳嗽時會有禮貌的道歉，要大家別隨便扭曲一個人。對此，宅神朱學恆竟忍不住笑了。

朱學恒在臉書上表示，「不知道為何我笑了，這傢伙的問題是咳嗽時有沒有禮貌嗎？是有症狀不戴口罩還說謊騙人吧？！還是你要說，他也很有禮貌的不戴口罩和騙人了嗎？」

與狄恩合作表演的女高音昨晚開臉書直播說，這位音樂家不但沒有狂咳，而且很有禮貌，咳了兩聲還會跟大家抱歉，並要大家「不要隨便扭曲一個人。」

女高音樂的發言引網友議論紛紛，「外國人都是很有禮貌的。是你們這些文化水準低落的人誤會了。」、「問題是咳嗽了，病毒會在乎他很有禮貌嗎」、「「優雅地用刀叉吃人肉的邏輯」、「他已經有感冒了，還沒帶口罩才是問題」、「所以現在我們要跟音樂家道歉嗎？」、「 若是國籍不對的話，就炸鍋了~~」、「如果她也被感染了，看她怎麼說」。

(中時電子報)