新冠肺炎讓許多產業出現新變革，連AV業界也得「順應時勢」，引發一串新流行的跟風。

網站DECIDER顯示，在3月4日左右，人氣A片網站Pornhub以「新冠肺炎（coronavirus）」做為關鍵字的影片，就有115件，而影片的內容，則包含「和病毒戰鬥/在廢棄屋及危險的野外性愛」及「與不能外出的犧牲者做進一步接觸」，最受歡迎的片子，甚至已播放5萬7千多次。

AV也要「跟得上潮流」。（圖／翻攝自vice.com）

製作AV的公司Spicy x Rice，最近推出一支新的A片，內容設定為夫妻是美國國土安全部的職員，發現患有新冠肺炎病毒的女性；另外一家Little Squirtles的新影片，片名則是「COVID-19：解決性衝動要戴口罩」，都是另一種形式的「災難片」。

其他新的設定也有主角以亞洲人為主、在封鎖的城市裡不知何事會發生的恐懼感、或是穿上防護衣、戴上面罩做愛做的事…為了吸引點閱率，AV產業也要很拼。

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(中時電子報)