民眾黨黨團助理蔡宜芳與已婚的黨中央委員張益贍爆出不倫戀，網友驚爆內部消息指出，立委蔡壁如已經請蔡宜芳主動離開。

網友在PTT貼文爆料說，根據台北好朋友群組傳出來的內部消息，蔡壁如已經請蔡宜芳主動離開，現在柯粉和民眾黨相關群組開始切割阿芳跟保姆，世態炎涼啊！

底下紛紛留言說：「走了也好，繼續待著，也不知道要怎樣才待得下。」、「可憐哪！」、「柯粉女神的地位越加穩固，恭喜。」、「其實可以吸收阿芳啦，她一定知道很多柯文哲的小秘密。」、「張益贍搞不好只是避風頭。」

蔡宜芳被爆與已婚的張益贍發生不倫戀，此事讓民眾黨遭酸是「揉、性開放、性多元、性政黨」。民眾黨之前為此事件召開黨政會報，會後蔡壁如表示，將召開中評委，張益贍已嚴重影響民眾黨的黨譽，除了撤去中央委員身分外，有可能被開除黨籍；蔡宜芳則也有可能請她離開。

(中時電子報)