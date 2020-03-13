義大利新冠肺炎死亡案例破千，在義台人在臉書分享，許多人對義大利的情況感到驚慌，但其實義大利封城不像武漢封城，只是短期限制出境，糧食、交通也都維持正常，並呼籲在異鄉的人保持冷靜，做好自我防疫。

一名居住在米蘭台灣女網友陶陶在臉書分享，7日起義大利總理宣布封城，讓不少人疑惑「封國？封城？像武漢那樣嗎？」，甚至聯想到武漢當初封城的情景，強制將人民關在家或是小區，基本上只是短期限制出境，若遇緊急事件，則需申請外出單出城。

陶陶表示，許多人也好奇「義大利是否會斷糧？」目前為止，所有超市仍照常營業，但所有商店需在晚上6點前打烊，基本生活還是一樣，不過營業時間縮短了而已；「交通的部分也都維持正常運作」，但若要出境的話，可依據緊急法令「所有旅客可自由離境」，但持有效居留證的台灣學生、台幹或員工，則需接受管制到4月3日。

陶陶也補充，每個人來義大利的理由不盡相同，若真的在這邊遇緊急事件，也可連絡義大利的台灣辦事處來協助處理，若無緊急狀況，就保持冷靜，做好自我防疫，並定期與台灣家人報平安，相信每個處在異國他鄉的人都能挺過。

(中時電子報)