新冠肺炎疫情擴散至全球，全球超過12萬確診，更有4000多人喪命，100多個國家受害。亞洲與歐洲災情慘重，如今就連美洲也出事，不僅加拿大第一夫人確診，NBA也出現兩名確診球員，導致整個賽季凍結，損失慘重。此前一直消極應對的世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)終於在前天(11日)承認「全球大流行」，但他下一句話卻讓全球網友都火大，遭到公幹。

譚德塞雖然承認新冠肺炎疫情嚴重，宣布「全球大流行」，譚德塞表示病毒擴散速度驚人、嚴重程度...」，但緊接一句「還有各國政府無所作為的程度」引爆網路暴動。

消息傳到PTT八卦版後，遭台灣網友痛罵「最大亂源就是你」、「話都你在說，現在你在罵」、「無恥到極點」、「簡直垃圾」、「沒作為的是你吧」，就連「人渣文本」大學教授周偉航也忍不住酸「他可能是全世界最後一個承認的人」。

除此之外，日本也有網友在推特痛罵譚德塞，不滿表示「我們政府都聽你的建議，搞到全國爆發」、「話都是你講的，現在反過來怪我們？」、「這種白癡怎麼還有辦法繼續當秘書長」。

自從2月初新冠病毒開始爆發後，譚德塞多次消極應對發言，更譴責世界各國不應該限制大陸遊客與交流甚至撤僑，強調疫情可控，未達到大流行等話語都讓各國網友無法忍受，發起連署要求這名衣索比亞籍的秘書長下台，目前已超過45萬網友響應。

譚德塞本人過去經歷也不斷遭起底，他在擔任衣索比亞衛生部長期間，三度隱瞞霍亂病情，導致數百位國民喪生，加上此次新冠肺炎的應對，也讓這位WHO首次一國一票選出、被寄予厚望的秘書長成為眾矢之的。

(中時電子報)