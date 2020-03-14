新冠肺炎在歐洲疫情逐漸惡化，所有歐盟國家皆出現確診病例，美國總統川普甚至下令暫停歐客赴美30日。對此，世界衛生組織秘書長譚德賽表示，至今全球因新冠肺炎死亡人數已超過5千，而歐洲也成為新冠病毒大流行的「震央」，是一個悲慘的里程碑。

世界衛生組織秘書長譚德賽表示，至今全球因新冠肺炎死亡人數已超過5千，而歐洲也成為新冠病毒大流行的「震央」，是一個悲慘的里程碑。

據路透社報導，譚德賽（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在記者會上表示，截至13日，全球確診新冠病毒病例已超過132000人、遍部全球123國家，並造成超過5千人死亡。而隨著歐洲確診與死亡人數攀升，超過最初疫情爆發的大陸地區，已成為疫情「震央」，是悲慘的里程碑（tragic milestone）。

譚德塞也宣佈，WHO與聯合國基金會及瑞士慈善基金會聯合發起首個新冠肺炎團結應對基金（COVID-19 Solidarity Response Fund），幫助醫療人員籌措口罩、手套、防護衣等醫療裝備，以及診斷用的快篩與投資研發疫苗。

世界衛生組織突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）也表示，避免人與人之間接觸過近或觸碰等保持社會距離等手段，是經證實有效可減緩病毒傳播速度，「雖然這並非停止病毒傳播的萬靈丹」。他呼籲每一個國家必須採取措施保護其人民，但也補充說，「WHO一再表示，對他國全面實施旅行管制並未對該國有保護作用」。

(中時電子報)