西班牙新冠肺炎疫情升溫，全國進入緊急狀態，並且全國封鎖達15天。同時，西班牙總理夫人也確診新冠肺炎。

綜合《紐約時報》（New York Times）、美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，西班牙政府昨（14）日宣布，因應新冠肺炎疫情升溫，全國自16日起，實施封鎖15天。西班牙成為繼義大利之後，歐洲第2個實施封鎖的國家。

(中時電子報)