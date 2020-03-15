西班牙全國封鎖15天 總理夫人確診新冠肺炎 07:262020/03/15 中時電子報 吳映璠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 西班牙全國封鎖15天。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 西班牙新冠肺炎疫情升溫，全國進入緊急狀態，並且全國封鎖達15天。同時，西班牙總理夫人也確診新冠肺炎。 綜合《紐約時報》（New York Times）、美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，西班牙政府昨（14）日宣布，因應新冠肺炎疫情升溫，全國自16日起，實施封鎖15天。西班牙成為繼義大利之後，歐洲第2個實施封鎖的國家。 (中時電子報) #全國 #新冠肺炎 #封鎖 #15天 #確診 也許您會感興趣 推薦閱讀 日本一天新增59例確診 近三成在大阪 02:212020/03/11 國際 台南市政府「超前」公布新冠肺炎遺體送殯儀館流程 13:522020/03/11 生活 驚！NBA球星故意觸碰麥克風後就中鏢 影劇運動恐掀炸鍋式感染 15:562020/03/12 體育 美懷俄明州出現確診首例 新冠肺炎已攻陷44州 19:102020/03/12 國際 台大教授最新「疫情趨勢圖」曝光！義大利下場比武漢慘 20:062020/03/12 生活 NBA確診＋1 爵士當家明星Donovan Mitchell染新冠肺炎 23:092020/03/12 體育 日男散播病毒引公憤 女店員確診新冠肺炎 13:352020/03/13 國際 倫敦地鐵駕駛確診新冠肺炎 2百萬通勤族挫咧等 18:262020/03/13 國際 川普危機四伏！巴西駐美大使中鏢 曾與他共進晚宴 14:552020/03/14 國際 悲慘的里程碑 全球逾14萬人確診5000死！世衛警告 歐洲成疫情震央 04:102020/03/15 國際大事 國際熱門新聞 安了！川普新冠肺炎檢測呈陰性 - 時事 近4500例91死 法國總理： 別無選擇 宣布封鎖 - 國際 放棄治療？剛稱國人恐面臨生死分離 英要讓民眾染病獲免疫 - 國際 川普等待檢測結果 再禁英國和愛爾蘭 - 國際 西班牙全國封鎖15天 總理夫人確診新冠肺炎 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。