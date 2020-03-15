伊朗衛生官員在週日承認，新冠肺炎疫期相當嚴重，衛生醫療資料不堪重負，確診人數達到1萬4千人，新的死亡病例增加113起，致死人數達到724人，有人質疑伊朗政府的透明度，擔心實際感染人數可能甚至更高。

美聯社報導，伊朗國營通訊社IRNA援引衛生官員扎利（Ali Reza Zali）的話說：「如果這種感染趨勢繼續下去，伊朗現有的病床將不夠用。」

據信伊朗現有的病床位子大約11萬張，其中首都德黑蘭有3萬張。當局表示，將會根據需要，建立臨時醫院來應對。

札利還承認，新冠肺炎在伊朗，不只侵害了原本就體虛的病人和老人，對年輕力壯的人也有很大的危害。衛生部的數字顯示，新冠肺炎死者55％是60歲以上，但也有15％的死者不到40歲。

對於大多數人來說，該病毒僅引起輕度或中度症狀，例如發燒、咳嗽、呼吸困難，大多數人會在幾週內康復。但是對於某些人，特別是老年人和原本就存在健康問題的人，它會引起更嚴重的併發症，包括肺炎，死亡率會增高。

在伊朗，新冠病毒感染了許多高級官員，包括高級副總統、內閣大臣、議會議員、革命衛隊成員和衛生部官員。

伊朗疫情特別嚴重的部分原因，與美國有關，2015年美國退出核協議後，川普政府實施了嚴厲的制裁措施，物資短缺已成常態。

雖然美國說它已經提供了人道主義援助，但是伊朗拒絕了。

但是，伊朗政府當局對疫期的反應也過於遲緩，而且經濟不振的危機，也使得伊朗不敢關閉邊界，伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）週日表示，政府仍在努力保持邊界開放。

世界衛生組織高級區域官員薩姆里（Dalia Samhouri）表示，中東地區人口最多的兩個國家分別是伊朗和埃及，由於該病毒的性質，不少案例是「無症狀患者」，使得漏報病例很容易發生。埃及報告了110起新冠病例，2人死亡。可能被低估。

新冠病毒在全球已感染了15萬人，並有5,800多人病亡。不過，全世界也有超過7萬感染後已康復。

(中時電子報)