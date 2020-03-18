為防範新冠肺炎(COVID-19)疫情，各國除了從公共衛生領域、管制交通等方面著手，善用科技，提高防疫效率或是達到傳播正確資訊的措施也不少。微軟(Microsoft)旗下 Bing 搜尋引擎團隊，近日推出了一個簡易型的全球新冠肺炎疫情追蹤網站，整合來自權威機構的統計資料，並整合有公信力的新聞與影音資訊，讓民眾可以快速了解當前全球疫情情況，並進一步閱讀相關新聞。

在新冠肺炎疫情從中國大陸的武漢開始向各國蔓延開來之際，美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）系統科學工程中心（Center for Systems Science and Engineering, CSSE）推出了蒐集 WHO(世界衛生組織)、美國疾病管制中心(CDC)跟中國國家衛生健康委員會(NHC)等官方所提供的數據，推出了全球武漢肺炎疫情地圖。而除了這項工具之外，要了解全球疫情，現在也可利用微軟提供的 bing.com/covid 網站。

《ZDNet》報導，微軟 Bing 增長與發行總經理 Michael Schechter 指出，他們所推出的全球疫情追蹤網站乃是許多 Bing (在家)工作團隊在過去幾周之間所研發的，整合了地圖以及與 COVID-19 疫情相關的權威新聞。據了解，該網站的整合性資訊是透過蒐集來自主要權威機構的資訊而生成，包含世界衛生組織(WHO)、美國疾病管制與預防中心(CDC)，以及歐盟疾病管制局(European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC)的統計資料。

使用者可以在進入網站後首先看見當前全球確診人數、治癒人數、死亡病例數，還有各國目前確診人數最多的幾個國家的資訊(例如中國大陸、義大利、伊朗、西班牙、德國、南韓等)。使用者可以進一步放大或縮小地圖，點選自己想要了解的國家/地區疫情，也可看見當地確診、治癒與死亡病例數，還有當地相關新聞與影片。

The technology industry is working closely together in coordination with government healthcare agencies around the world on COVID-19 response efforts. Read our full statement. pic.twitter.com/Xn0fhyJLXm — Google Public Policy (@googlepubpolicy) March 17, 2020

為了協助打好這一場防疫戰，臉書(Facebook)、谷歌(Google)、領英(LinkedIn)、微軟、Reddit、推特(Twitter)和YouTube在日前共同發表聯合聲明，要共同打擊與新冠肺炎相關的假訊息，並與權威機構合作提供關鍵訊息的更新。並且將會邀請其他的科技公司一同加入。先前，為了防疫的緣故，Facebook、Twitter 以及 YouTube 等都陸續發表了關於防疫的措施，包含 Facebook 禁止口罩相關廣告、FB/Twitter/Google 平台上搜尋新冠肺炎等關鍵字，都會出現疾管署網站等。為了防疫，全球各行各業可說都已經動起來，你我都無法置身事外。

(中時電子報)