大陸外交部發言人耿爽今天在例行新聞發布會上回答媒體提問時表示，美國政府官員曾多次表示，將向包括中國在內的有關國家提供1億美元的抗疫援助，但迄今為止，中方從未收到以美國政府名義捐助的資金或物資。

在大陸外交部的每日例行新聞發布會上，隨著新冠病毒在全世界擴散，這場全球化的疫情仍是所有媒體關切的議題，而且更成為中美之間政治角力的焦點。

在新聞發布會上有媒體提問稱：前兩天，你介紹過美國企業、團體和民間和中國企業、民間、地方相互支援抗疫的情況。我們注意到，美國國務院官員日前在對外吹風中又提及美方曾經承諾將向包括中國在內的有關國家提供1億美元的抗疫援助。此前，美政府官員在多個場合都做過類似表態。請問中方是否已經收到美政府官方有關援助，具體都有哪些？

耿爽答道，正如前幾天介紹的那樣，疫情發生後，許多美國工商企業、民間團體和各界人士積極向中方捐款捐物，表達支援。隨著美國國內疫情趨於嚴重，中國不少地方及民間機構也都紛紛向美國伸出了援助之手。

耿爽指出，美國政府官員在多個場合曾經表示，將向包括中國在內的有關國家提供1億美元的抗疫援助。別的國家是否收到我不清楚，但我可以明確地告訴你，迄今為止，中方從未收到以美國政府名義捐助的資金或物資。

此外，耿爽強調，美國國際開發署曾表示要向中方提供一批口罩、防護服等醫療物資，但直到3月11日才告訴中方已經備好了有關物資。考慮到當前中國的疫情防控已經取得積極成效，同時疫情在世界範圍多點暴發，中方已經正式回復美方表示感謝，並請美方儘快將這筆物資援助給更需要它的國家。

(中時電子報)