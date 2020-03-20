國內新冠肺炎疫情持續延燒，今（20）新增27名確診案例，目前累積135例。其中境外移入佔24名，本土案例3名。其中，之前被稱為「最毒旅行團」的土耳其旅遊團，今天又新增一名確診案例（案122），該民眾在返國時與土耳其旅行團搭乘同班機，於3月16日發病，並在今日確診。相關確診案例累積至14人。

該旅遊團於3月4日到3月13日期間赴土耳其旅遊，返台後自15日起陸續被驗出新冠肺炎確診，目前團內15人已有13人確診。今日指揮中心再公布一名境外移入確診案例，研判是與土耳其旅遊團共搭乘同班機時發生接觸傳染。

這名與土耳其旅遊團相關確診案例（案122），是一名60多歲女性，於3月4日至13日跟團旅遊，因返國時和發生群聚的土耳其旅遊團搭乘同班機，被列為接觸者，進行居家隔離。案122於3月18日發病，出現腹痛、腹瀉、微燒、無力等症狀，就醫採檢後於今日確診；截至目前為只，土耳其旅遊團群聚感染共14人確診（13名團員、1人為同班機接觸者）。

(中時電子報)