新冠肺炎（COVID-19）疫情全球升溫，我國疫情也不斷上升，今（20）中央流行疫情指揮中心宣布說明，記者會重點如下：

◎今日新增27名新冠肺炎確診案例，其中24名為境外移入，3名為本土案例，28名解除隔離，新增1例死亡。截至目前為止，共累計確診135例，2例死亡。

◎自台灣時間3月21日零時起，提升全球旅遊疫情建議至「第三級」（警告：Warning），國人應避免所有非必要之出國旅遊，自國外入境者，需進行14天居家檢疫。

◎機場明（21日）起免稅商店將代售口罩，價格為每份新台幣50元或美金2元，每人限購1份（成人型3片或兒童型5片）。

◎今日死亡案例為一名北部八旬老翁（案27），嘗試用抗愛滋藥物救治後，但迸發敗血症，最後不幸身亡。國內新冠肺炎死亡數累積至2例。

◎台灣3例本土個案，其中一名為案59同班女同學（案130），3月17日發病，經採檢通報於今日確診，為該班級第3名確診個案；3人就讀學校已自今日起停課至3月27日。另2名確診者（案134、案124）近期無出國旅遊史，待釐清感染源。

◎目前的醫療量能？陳時中表示，檢疫所目前約有1500多個位置，目前已經用掉300多位。

(中時電子報)