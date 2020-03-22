疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。(本報系資料照)

新冠肺炎疫情擴散，台灣醫護人員也被限制出境，未料疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳卻被爆料2個醫生兒子分別在3/4、3/14休假去美國玩，雖然張上淳澄清只有一個兒子在4日出國，並未違反規定。對此，資深媒體人羅友志忍不住在臉書詢問：「認真請問，淳淳的兒子跟新北某里民的里長，差別在哪裡？」

張上淳兒子出國，雖然未違反規定，不過此舉卻嚴重打擊第一線醫護人員，有一位醫師忍不住在PTT發文爆料：「我只想問這位學弟-張P的兒子aka寶山內科R(還是升CR了？)都當到台灣最強NTU的內科R了 這麼不會想？出國還滑雪很開心放fb爽翻一波？你回來居家檢疫了嗎？幫你cover的同儕有沒有靠北的要死？」

早前名嘴羅友志也忍不住在臉抒發問：「認真請問，淳淳的兒子跟新北某里民的里長，差別在哪裡？」畢竟先前新北某里長帶團出國，與張上淳兒子一樣都未違反規定，兩人下場卻是天差地別。

羅友志的PO文也吸引網友熱烈留言，答案一個比一個心酸，「顏色對了就不能駡，顏色不一樣駡到一個淋漓盡致」、「差別在...是不是官的兒子」、「顏色不同，當然是待遇不同」、「一個台灣，兩套標準啊」。

(中時電子報)