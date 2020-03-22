義大利新冠肺炎疫情持續發燒，今天再通報793例新冠肺炎死亡病例，再創單日新高紀錄，累計死亡人數4825人，占全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡總數的38.3%；此外，義大利新增確診新冠肺炎6557例，累計確診達5萬3578例。

路透社報導，義大利重災區、北部倫巴底大區（Lombardy）今天新增546死，是新冠疫情爆發以來單日新高，累計已3095人死亡，包括米蘭在內的倫巴底大區新增確診3251例，累計確診2萬5515例。

(中時電子報)