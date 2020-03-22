新冠肺炎疫情延燒，新北市中和里長帶團遊歐遭罵翻，但是疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳的醫師兒子3月4日赴美國看NBA球賽，則引發爭議。陳時中對於兩人待遇有差，桃園市議員詹江村直言，有品一點，當初所有罵里長的人，一一去跟人家道歉。

詹江村在臉書轉貼一文，為中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在22日表示，4日出國到美國尚未列入旅遊警示，無論針對個人或醫護人員旅遊規定，張上淳兒子都沒有違反。詹江村接著表示，「有品一點，當初所有罵里長的人，全部列隊，一個個去跟人家道歉去！」

中央疫情指揮中心日前宣布所有醫護人員不得前往警示地區，但是張上淳醫生兒子卻在3月爽遊美國，雖然張上淳解釋「並未違反規定」。不少網友想起曾帶團遊歐的里長，批評「根本雙重標準」。

網友紛紛說：「人家里長未違規合法出國，黨籍不同差好多。」、「確定這樣說陳，會被公幹吧。」、「當初里長出國玩被罵成什麼樣，現在呢？滿滿的2套標準」、「這也算是防疫的缺口吧！」、「所以之前里長是被罵辛酸的？」不過也有人認為，「淳兒沒違反規定，但就是觀感不佳吧？是說爸爸也無需管兒子那麼多吧。」

(中時電子報)