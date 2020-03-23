雖然新冠疫情防控的重要里程碑「武漢新增病例歸零」已經達成，但是大陸中國工程院士李蘭娟表示，還有2個重要問題要高度重視：一是防止死灰復燃，加強醫治患者挽救生命；二是嚴防國外疫情在大陸蔓延，決不能掉以輕心。

據《中國青年報》報導，大陸國家衛健委高級別專家組成員、也是著名傳染病學者李蘭娟表示，大陸不少省區市已復工複產，武漢也已經多日報告新增新冠肺炎確診及疑似病例「歸零」。但當前依然有兩個問題值得高度重視。

她說，這2個需要高度重視問題，一是繼續做好疫情防控工作，防止死灰復燃，要加大醫院的救治力度，挽救患者生命；二是國外疫情輸入要嚴防死守，防止在國內蔓延，決不能掉以輕心。

李蘭娟稱，現在大陸形勢還是非常嚴峻，非常擔心國外輸入導致第二次大的疫情。能不能嚴防死守，防止疫情在大陸再一次流行，這樣一個嚴峻的考驗還擺在面前。

報導說，當前正處於防境外輸入的緊要關頭，大陸國家衛健委通報，3月22日0—24時，新增報告境外輸入確診病例39例，截至3月22日24時，累計報告境外輸入確診病例353例。

《中新網》指出，對於防止國外疫情輸入，在今天的國務院聯防聯控機制新聞發佈會上，海關總署、交通運輸部、大陸民航局、移民管理局等部門負責人介紹了防控境外疫情輸入的最新措施。

報導說，首先，要求所有出入境人員必須進行健康申報，對所有入境人員嚴格實施「三查、三排、一轉運」。「三查」即健康申明卡核查、體溫監測篩查、醫學巡查；「三排」即流行病學排查、醫學排查、實驗室檢測排查；「一轉運」即對判定的確診病例、疑似病例、有症狀人員和密切接觸者一律按規定移交地方聯防聯控機制做後續處置。對於不符合入境條件、不如實回答邊檢機關檢查人員詢問，不如實填報資訊、不履行規定手續的外國人，邊檢機關將不允許其入境。

(中時電子報)