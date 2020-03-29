新冠病毒襲捲全球意外引發美陸政治口水戰，雙方為了病毒起源以及名稱隔空交火，其中又以大陸外交部發言人趙立堅在其推特稱「美軍可能帶病毒進武漢」說最為聳動，引起美方強烈不滿。不過美官員透露，現在北京發現散播美國涉及引發新冠定毒疫情大流行等陰謀論的成果成效不彰，已經逐漸收手，改為宣傳自家抗疫政績。

據法新社報導，美國國務院負責分析和反制外國宣傳的全球參與中心（Global Engagement Center）表示，大陸已從先前暗指美國涉及在陸傳播病毒的說法，已經轉為讚揚自己成功控制疫情，並強調大陸對外的援助工作。全球參與中心協調員嘉布瑞爾（Lea Gabrielle）表示，從大陸在非洲散布的訊息顯示，他們可能已經放棄之前特別強調冠狀病毒源於美國的這種假消息宣傳活動，而在西方國家也有類似形況。

布瑞爾表示，針對大陸3月13日到15日社群媒體貼文的分析顯示，中共的陰謀論在非洲「多半得到負面反應」。不過她也指出，大陸經營的社群媒體，已提升川普「中國病毒」說的指控。

布瑞爾也分析，關於新冠肺炎疫情，大陸經營的官方社群媒體起初在疫情爆發的1月討論並不多，但自3月起開始「集中精力」宣傳陸方正有責任感地提供防疫物資。

先前報導指出，美陸之間關於新冠病毒口水戰，起源於美國國務卿與多名共和黨議員稱「武漢病毒」後，引起華裔與民主黨不滿，而陸外交部發言人趙立堅則在個人推特上稱「美軍帶入疫情進武漢」後，更將口水戰推向高峰。

為了反擊趙立堅的陰謀論，先前叫新冠病毒為「外國病毒」的川普，全改稱為「中國病毒」，並強調他只是純粹說明病毒起源，無意歧視，並多次嗆陸隱瞞疫情才讓世界付出代價；不過就在兩個月前，川普才在推特上大力讚揚陸防疫措施，並稱大陸「一直非常努力」防範病毒擴散，且美國非常感謝大陸所做努力與其透明度。

(中時電子報)