總統蔡英文專機去年爆發「國安私菸」案，時任韓國瑜國政顧問團成員、前外交官介文汲在臉書發文，指交通部長林佳龍是「合理嫌犯」，遭林提起民事訴訟求償100萬元、刑事自訴誹謗罪。民事部分日前判免賠，刑事部分今也判無罪。

介文汲去年7月25日在臉書發文：「林佳龍氣急敗壞的跳進來攪局有點好笑，他有沒有搞清楚，理論上他自己也是這件走私案的合理嫌犯之一」、「林佳龍派他的政次王國才進駐華航，到底是要湮滅證據還是蒐尋可切割蔡及民進黨的機會？」

林佳龍自認受辱，向法院提起民、刑事訴訟，民事部分求償100萬元，要求在中國時報等4大報登報道歉。

台北地院認為，介文汲指林佳龍在檢調偵查期間，交通部長行政權責指派政務官王國材進入華航調查，質疑是「湮滅證據」，屬於意見表達，而非事實陳述，另參考當時媒體報導，認為介的質疑並非不合邏輯，屬合理評論。

北院認為，林佳龍身為交通部長，與其職務相關言行可受公評，介文汲對重大事件進行合理評論，為言論自由，受憲法保障，遂判林敗訴。刑事部分，北院今以相同見解，判決介無罪。

(中時 )