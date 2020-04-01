美海軍醫療艦「安慰」號（USNS Comfort）駛入紐約港

美國海軍有兩艘大型醫療艦，一艘是「安慰」號（USNS Comfort ），一艘是「慈悲」號（USNS Mercy）。其中「安慰」號目前部署在紐約市的紐約港，而「慈悲」號則部署在加州洛杉磯。

由於美國受到嚴峻的新冠肺炎疫情衝擊，美方出動這兩艘醫療艦，是政府因應疫情大流行的重要象徵。可是誰能想像，就在兩年前，美國海軍還竭力推動，想要讓他們退役。

據《動力》（The Drive）網報導，「慈悲」號3天前才抵達洛杉磯港，但3月30日已經開始治療病患。而「安慰」號30日也抵達紐約港，不過當艦方剛接到部署令時，其實這艘醫療艦正在接受維修。

然而，就在紐約州遭新冠肺炎疫情重創，紐約市成為美國疫情大流行的震央時，「安慰」號抵達了當地，艦上有超過1,100名醫療人員準備提供援助。

美國海軍醫療艦「慈悲」號抵達洛杉磯

事實上，這兩艘醫療艦是從油輪改裝而成，美國海軍先後在1986與1987年採購。它們約有900英尺（約274米）長，滿載排水量約為69,360噸。美國海軍研究協會（U.S. Naval Institute）指出，若是將「安慰」號在紐約港碼頭直立起來，它將是紐約市第13高的建物。

通常這兩艘醫療艦上約有1,200名軍職與文職人員，不過據海軍說，如今「安慰」號上有從22個不同海軍指揮部抽調來的人員，已經超過1,200人。這兩艘醫療艦主要是針對海外遠征作戰而設計，一次最多能容多達1,000名病患，其中包括80位重症病患在內。

(中時電子報)