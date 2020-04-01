大陸中國工程院院士鍾南山首度就日趨嚴重的全球疫情做出全面性預估，他指出，隨著各國採取強有力的措施，全球疫情預估4月底左右就會下來了。

據《深圳衛視新聞》報導，鍾南山4月1日在接受深圳衛視專訪時表示，對待這種傳染性很強、死亡率很高──相對流感高十幾、廿倍，這樣的情況下有兩個辦法：一個是壓制，把它壓制到最少，不讓它擴散，再爭取時間；一個是讓它延緩，採取一些措施讓它患病少一點。

鍾南山預估，隨著各個國家採取強有力措施，「我相信4月底，應該是要下來了」。

鍾南山還表示，「無症狀感染者會不會造成第2波疫情的高潮？我估計是不會，因為我們有強有力的監測系統，也就是說，一旦發現這樣的情況，我們立即隔離，同時對他接觸的人也立即進行隔離觀察，在第一時間、很早期地就切斷傳播鏈的話，就不會引起爆發。」

他還說，無症狀患者是值得警惕，但是從整個形勢估計，不會像第一波那樣由於無症狀的患者引起大爆發。

(中時電子報)