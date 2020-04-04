英國新冠肺炎疫情大爆發，除了台灣留學生相繼回國，大批旅英波蘭人也趕忙搭上撤僑專機返回祖國，他們說，儘管波蘭醫療水準差一截，但是這次英國的防疫表現實在太慢、太糟糕，他們無法信任，因此選擇回國。

因應新冠肺炎疫情，波蘭政府早在3月中上旬就關閉學校等公共場所。

英國新冠肺炎疫情持續惡化，先前強森政府的「佛系防疫政策」遭致批評、胎死腹中，儘管首相強森（Boris Johnson）已經於上月23日宣布全國禁足，但是防疫慢半拍，已經失去人民信任，迫使大批波蘭移民、留學生搶搭飛機返回祖國。

《紐約時報》（New York Times）報導，英國約有超過80萬波蘭移民，疫情爆發之初，波蘭政府就派出撤僑專機，計畫進行的前5天，已經有1.2萬名滯英波蘭人搭上班機，計畫施行的頭11天，波蘭政府已在全球派出266架撤僑專機，當中1／3飛往英國倫敦，另外部分專機飛往愛丁堡。

旅居英國8年的Bacdorf表示，他在和波蘭家人通電話後，馬上開始打包行李，數小時候人已經在倫敦城市機場（London City Airport），準備搭乘最後幾架航班返回波蘭。他說，對許多波蘭人來說，英國的反應太慢了，對比波蘭政府的嚴肅態度，英國簡直是個「笑話」。就連留學英國的波蘭學生Bartosz Zatorski都表示，英國政府反應慢了一個多禮拜。

針對新冠疫情，波蘭政府的反應相當迅速，3月15日，當局就中止國際航班、火車運輸，阻止外國人入境，並且禁止2人以上集會，宗教活動及葬禮限制最多5人參與，設定搭乘公車、路面電車乘客上限。

同時間，英國卻持續開放國際航班起降，甚至也包含那些來自伊朗等疫情重災區的班機降落。

除了政府的防疫措施，百姓的防疫意識也有很大不同。出生英國的波蘭歷史學家Alina Nowobilska描述，當她回到波蘭，所有人都聽從政府建議，待在家中，但是英國人卻相當鬆懈，仍照常踢足球、上夜店。

Nowobilska坦言，英國的醫療水準比較高，有「非常棒」的醫生，她一度也相當猶豫是不是要回去波蘭，但是當她搭上撤僑專機時，大部分的波蘭人都表示，「回去比較安全」。現在回到波蘭的她，也慶幸自己做了正確的選擇。

截至3日，英國已有約4萬人確診新冠肺炎，反觀波蘭，僅約3千人染疫。

(中時電子報)