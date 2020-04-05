美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，截至台灣時間今(5日)上午6點，美國新冠肺炎確診病例已破30萬，達305820例，累計8291人死亡。而全球確診個案則為1192028例，累計64316人死亡。醫療資源吃緊，美軍醫療艦「安慰號」（USNS Comfort）奉命支援疫情，沒想到竟發生大烏龍，原本預計只收治非新冠患者的「安慰號」，竟誤收新冠確診患者。

美國福斯新聞獨家報導，「安慰號」原本的任務是負責收治非新冠患者，以紓減地區醫療壓力，報導指出，有病患被從曼哈頓臨時醫院（Javits Center）送往「安慰號」，其中有新冠確診者，人數不到5名。截至周五，「安慰號」接收了21名病人。

美國重災區紐約州新冠確診病例今天突破11萬大關，死亡人數逾3500人，單日死亡人數630人再創新高。紐約州長古莫警告，疫情估計7天內達到高峰，但令人憂心的是，紐約州物資與人力尚未準備妥當。

古莫表示，全州呼吸器、口罩及其他個人防護裝備，不足以因應疫情高峰需求。紐約州政府之前向中國大陸訂購1.7萬台呼吸器，但因陸方供應吃緊，只拿到2500台；另，中國大陸捐贈的1000台呼吸器則預定今天運抵紐約，俄勒岡州也同意出借紐約州140台呼吸器。

(中時電子報)