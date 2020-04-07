新冠肺炎疫情從亞洲到歐美，對全球經濟造成絕大影響！由於美國新型冠狀病毒病例新增數量有放緩趨勢，美股從上周大跌中反彈回升，3大指數大漲逾7％，道瓊工業指數上漲1627點。

新冠肺炎疫情延燒，在西班牙和義大利宣布兩週以來死亡人數最少之後。法國和德國報告的死亡人數是幾天之內最少的，這表明該病可能在海外達到頂峰。紐約周六公布新的冠狀病毒死亡的首個單日下降趨勢，也似乎帶動投資人信心。

6日美股3大指數大漲逾7％！道瓊工業平均指數上漲1627.46點或7.73%收2萬2679.99點。史坦普500指數上揚175.03點或7.03%收2663.68點。那斯達克綜合指數上漲540.15點或7.33%收7913.24點。

歐股3大股市也強力反彈！倫敦FTSE 100指數大漲166.89點或3.08%，以5582.39點作收。法蘭克福DAX 30指數勁揚549.40點或5.77%，收在10075.17點。巴黎CAC 40指數漲191.56點或4.61%，收4346.14點。

(中時電子報)