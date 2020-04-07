新冠肺炎(COVID-19)疫情瞬息萬變，且未見降溫。為了有效防疫，Facebook更新因應新型冠狀病毒(COVID-19)推出的相關措施，宣布啟用新型冠狀病毒資訊中心，人們可以在資訊中心尋找來自可信任的衛生組織提供的資訊與資源、健康管理措施與支持親朋好友時可以採取的行動。

Facebook啟用新型冠狀病毒資訊中心，提供最新防疫資訊。(Facebook提供／黃慧雯台北傳真)

Facebook的新型冠狀病毒資訊中心包含全球及全國性衛生組織發布的最新COVID-19相關資訊與指南，涵蓋23種語言。在台灣，即日起新型冠狀病毒資訊中心將會包含來自台灣衛生福利部疾病管制署提供的最新資訊。這些資訊包含有效的防疫措施，以及人們在身體不舒服時可以採取的作法，同時也包含人們在居家隔離時如何與外界保持聯繫的訣竅。

使用者可以透過追蹤新型冠狀病毒資訊中心，在Facebook上獲得通知，以及從動態消息上獲得來自在地及全球衛生組織提供的更新資訊。

(中時電子報)