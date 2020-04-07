新冠肺炎的症狀很多，從發燒、咳嗽，到後來失去嗅、味覺，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，根據臨床經驗發現「肺炎」是最難治療的，發燒流鼻水的復原較好。

確診新冠肺炎的患者會出現發燒、咳嗽、肺炎、流鼻水及味、嗅覺消失等症狀，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，根據臨床治療經驗「肺炎」是最難治療的，發燒及流鼻水的復原狀況較好。

至於後期常見的味覺、嗅覺消失的症狀，張上淳表示，有些病患恢復的很快，有些則慢，具體還需要一段時間觀察，才會更加清楚。

(中時 )