新冠肺炎（COVID-19）疫情全球升溫，我國全力防堵疫情擴散，今（7日）中央流行疫情指揮中心說明最新進度，記者會重點如下：

◎今日新增3例新冠肺炎確診個案，全數為境外移入。2例均於居家檢疫期間出現身體不適，經採檢後確診；1例自美國返台檢疫中，因同班機出現確診各案改列為並例接觸者進行採檢後確診。截至目前為止，國內共累計376例確診，5例死亡，61人解除隔離。

◎華航3月30日從美國紐約飛台灣的CI011航班，截至昨日累計已9人確診，餘下327人被要求居家隔離，今（7）該班機又再驗出1確診（案376），曾與案370、371一同返國，在居家檢疫期間因同班機其他旅客確診，改列為居家隔離之接觸者，經採檢後於今天確診。目前該班機確診者累計至10人。指揮官陳時中今指出，將規劃同班機全面採檢。

◎指揮中心宣布擴大疫情檢驗，副指揮官薛瑞元表示，檢驗機構目前指定34家機構，將從事核酸檢測，檢驗量能最大可達一日3800件，目前一天最高1500件；另外有163家醫療院所可收治採檢。

◎未來採檢將實施分流機制，居家隔離檢疫者優先進入應變醫院採檢住院；集中檢疫進入檢疫場所負責醫院。醫院得針對住院病人之「住院前分流」及「住院後轉送」依循辦理，即「重症者往上送，輕症者往下送」。

◎武漢擬於4月8日解封，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前尚不知會不會解封，但防疫措施不會改變，目前床位尚足夠。

◎指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，根據臨床經驗發現，在新冠肺炎確診者中，有「肺炎」症狀是最難治療的，而發燒流鼻水的復原狀況較好。

◎陳時中表示，2周來境外移入的威脅已降低，但這一波因清明連假出遊是否再度爆發疫情，他分析本周日（12號）就可看出變化。

(中時電子報)