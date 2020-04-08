新冠肺炎疫情大爆發，許多人戴口罩防疫，但美國研究指出，戴口罩咳嗽並無法有效過濾病毒，顛覆許多人的想法引發熱議，後來台大兒童感染科主任黃立民表示，此實驗沒錯，但戴口罩確實可降低感染風險。

近日，美國醫學期刊《內科學年刊》刊登一項研究，南韓首爾2家醫院找來4位新冠肺炎患者，請4人待在負壓隔離室，分別戴上醫療用3層口罩、牙科口罩與棉口罩，並請4人隔著口罩對培養皿咳嗽，不料結果竟顯示，患者戴醫療口罩或棉口罩咳嗽，無法有效過濾病毒。

其中，值得注意的是，口罩外層的汙染竟大於內層，研究人員推測，有可能是病毒從口罩邊員外洩，或是用力咳嗽使病毒自內不滲透出來，但具體原因尚無證據可知。不過此研究結果顛覆許多人對口罩的看法，引起討論。

對此，根據《ETtoday》報導，黃立民表示，這項實驗並沒有錯，戴口罩可阻擋90%的外來物，大幅降低感染的風險，但無法100%阻擋，而這也就是美國一直以來的迷思，因為不是100%有效，所以就不要用。

(中時電子報)