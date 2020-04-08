新冠肺炎疫情延燒，許多人都紛紛戴上口罩，南部一名小朋友將口罩囤積，親筆寫信寄來指揮中心，感謝部長陳時中對疫情的守護。小朋友在信中表示：「謝謝你的守護，我們很健康很放心，希望部長和我一樣身體健康」。指揮官陳時中笑言，小朋友想要保護我們，看起來我是他想要幫助的對象，但大家還是不要積口罩比較好。

(中時 )