南部小朋友送口罩：希望部長和我一樣身體健康 15:152020/04/08 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫情中心指揮官陳時中拿出南部小朋友送他的口罩。(圖/擷自直播) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情延燒，許多人都紛紛戴上口罩，南部一名小朋友將口罩囤積，親筆寫信寄來指揮中心，感謝部長陳時中對疫情的守護。小朋友在信中表示：「謝謝你的守護，我們很健康很放心，希望部長和我一樣身體健康」。指揮官陳時中笑言，小朋友想要保護我們，看起來我是他想要幫助的對象，但大家還是不要積口罩比較好。 (中時 ) #小朋友 #部長 #身體健康 #陳時中 #口罩 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫最受歡迎人物 謝金河肯定他的表現 08:032020/04/05 政治 陳時中這一步走錯了？網憂防疫破口 14:142020/04/05 政治 連假人潮湧入景點 蔡正元酸：沒想到陳時中沒想到 18:462020/04/06 政治 廣東宣傳部長傅華任中宣部副部長 21:222020/04/07 兩岸 黃光芹豁出去！節目大爆陳時中私下為人 00:032020/04/08 娛樂 短評／龔明鑫對撞陳時中 04:102020/04/08 時論廣場 誣食藥署署長通姦陳時中收紅包 北市男誹謗遭起訴 12:462020/04/08 社會 柯酸口罩不足 陳時中：每月28片會爆量 14:402020/04/08 生活 境外移入威脅減輕 陳時中：接下來觀察連假群聚 14:472020/04/08 生活 武漢解封不放心 陳時中：要再觀察 14:532020/04/08 生活 生活熱門新聞 大陸冷氣團下周報到 吳德榮：低溫11度 - 生活 感染源不明的案379也住高級社區？ 指揮中心這樣回 - 生活 新增3確診 2例境外 1例本土感染源不明 清明節發病 - 生活 上同間廁所被感染！最容易沾染病毒的3個地方 - 生活 中研院長解釋 新冠病毒恐怖死亡過程 曝唯一解法 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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