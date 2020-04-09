新冠肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心今天要求全台各地的酒店及舞廳業，即日起停止營業，而裡面的勞工薪水要如何給呢？勞動部表示，因為遭勒令停業為政府要求，不可歸責於勞雇雙方，就如同「颱風假」等情況，是否給薪仍由勞資雙方協議，但不會強制雇主給薪。

中央流行疫情指揮中心今天表示，為維護民眾健康，自即日起，酒店和舞廳全面停止營業，呼籲業者能共體時艱、配合相關防疫措施。

勞動部官員表示，因應疫情緣故，指揮中心勒令停業，不可歸責於勞雇雙方，也不是因為景氣等因素被迫減班休息，即使因此不給薪水，也毋需通報「減班休息」。

因此，這些勞工恐怕也無法適用如充電再出發訓練、安心就業計畫等補助無薪假勞工的計畫。

勞動部官員提及，若勞工為投保職業工會勞工，若投保級距符合相關規範，則可以申請接下來推出的「安心即時上工」、「補助自營作業者3萬元」等相關補助。

(中時 )