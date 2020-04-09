中央流行疫情指揮中心宣布即日起酒店、舞廳暫停營業，根據新北市警局調查，新北沒有酒店與舞廳，不過新北市發言人蔣志薇表示，新北市會配合中央的規定，建議中央對可能造成群聚感染的封閉型民間營業場所必須有統一的規範，而非只是針對特定場所。

蔣志薇指出，新冠肺炎是一種社交病毒，新北市除提供民生物資的營業場所加強防疫作為之外，針對公有封閉型場館已經暫停營業一個月， KTV等封閉型場所也嚴格要求管控人潮、保持社交距離。

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(中時 )