新北沒酒店舞廳 市府：建議中央統一規範 非針對特定場所 17:532020/04/09 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為新北稽查KTV業者。（資料照／葉德正新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心宣布即日起酒店、舞廳暫停營業，根據新北市警局調查，新北沒有酒店與舞廳，不過新北市發言人蔣志薇表示，新北市會配合中央的規定，建議中央對可能造成群聚感染的封閉型民間營業場所必須有統一的規範，而非只是針對特定場所。 蔣志薇指出，新冠肺炎是一種社交病毒，新北市除提供民生物資的營業場所加強防疫作為之外，針對公有封閉型場館已經暫停營業一個月， KTV等封閉型場所也嚴格要求管控人潮、保持社交距離。 ★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！ (中時 ) #場所 #新北市 #營業 #中央 #酒店 也許您會感興趣 推薦閱讀 經濟部紓困方案僅上半年 新北市建請延長 10:302020/04/07 政治 新北市260名公務員 清明連假曾到警示景點 11:582020/04/07 生活 新北市議員王淑慧議會會館 遭檢調搜索 13:562020/04/07 政治 新北市議員王淑慧涉貪汙400萬 聲請羈押禁見 01:332020/04/08 社會 新北市議會又有事 忠仁達祿斯賄選被起訴 13:332020/04/08 社會 《業績-航運》慧洋-KY首季稅前每股虧0.18元 16:172020/04/08 財經 新北市圖閱讀好康限時加碼 讓你舒心宅在家 17:252020/04/08 生活 新北市推廣新住民課程 開設外語課程493班 20:532020/04/08 生活 蘇巧慧帶領新北 持續力拚建設 04:102020/04/09 投資理財 北市知名酒店公關確診 幕後老闆身家破5億 17:422020/04/09 社會 政治熱門新聞 賴清德升格當美國人的阿公 網友全怒了 - 政治 萬一韓被罷免會再拚2024嗎？王淺秋竟回這句 - 政治 陳時中說溜嘴？陳學聖驚爆：原來政府口罩「暗槓」這麼多！ - 政治 譚德塞為何在意台灣 網曝背後用意 - 政治 北市酒店女公關確診 侯友宜：新北沒酒店 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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