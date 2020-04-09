昨日（8）北市一名30多歲女子確診新冠肺炎，如今證實該個案（案379）為確診一酒店女公關，北部同業人心惶惶。今（9）指揮中心大動作下達禁令，今起全國舞廳與酒店全面停業，籲業者共體時艱，配合政府防疫。不過據知情人士透露，台中市有2間「未登記」的酒店，恐不受規定影響，仍能繼續營業。

北部酒店女公關驚傳確診，不僅讓酒客、業者緊張兮兮，《聯合新聞》更指出，中市議員楊正中砲轟指揮中心酒店禁令形同虛設，因為尚有2家全國知名的酒店，其營業登記「非酒店」，恐怕不會受這波限制停業影響，更可能成為防疫破口。

台中市經濟發展局長張峯源也坦承，台中有2家知名的娛樂場所，一家是登記「視聽娛樂業」，型式等同於KTV產業，不用被停業；而另一家以動物為專屬標誌的酒店，雖其一樓的舞聽與四樓的酒店會停業，但二、三樓也登記KTV，無須停業。

指揮中心因酒店、舞廳等場所不例帶口罩、維持社交距離來防疫而下令停業，但中市議員楊正中指出，若業者藉由「掛羊頭賣狗肉」方式來規避法令，恐怕無法真正達到防堵疫情目地。

(中時電子報)