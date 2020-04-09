最近，美國海軍慶祝首艘航空母艦蘭利號（USS Langley,CV-1）服役98週年。服役初期，它是美國海軍的一場實驗型嘗試，卻開啟了美國航空母艦稱霸世界的開端。

我們很強大(we are the mighty)報導，蘭利號並非生下來就是航空母艦，她原先是海軍的大型運煤船，名叫朱比特號(USS Jupiter,AC-3)，1911年動工建造，1913年4月服役。全長165公尺，最寛18公尺，此時滿載排水量19,360噸 ，吃水8.4公尺，配有3台鍋爐，最高時速15節。

到了1920年，歐洲、日本相繼出現航空母艦計畫，美國海軍也要跟進，指定朱比特號改裝為航空母艦，加高甲板，形成廣闊的飛機起降平台，在1922年完成，改名叫蘭利號，開啟它的第二個身分。

蘭利(Samuel Piermont Langley )以美國航空工程師、天文學家、航空先驅、測輻射熱儀和物理學家，他曾試著研發飛機，雖未成功但也有一定的貢獻。因此他的名字出現在NASA研究中心、空軍基地，還有一座山峰、三艘船以他為名。

1922年10月17日，美國海軍飛行員維吉爾·格里芬中尉(Virgil C. Griffin)駕駛雙翼機沃特V--7(Vought VE-7)從蘭利號甲板上起飛，成為美國海軍歷史上，第一次的航空母艦發射飛機紀錄。9天後，另一名海軍飛行員高佛雷‧瑟瓦利耶(Godfrey Chevalier)駕駛Aeromarine 39水上飛機，成功降落蘭利號，完成首次的美國航艦降落實驗。

擔任水上飛機母艦的蘭利號。(圖/美國海軍歷史檔案館)

不過，蘭利號不具備艦島，在實際操作上並不方便，因此在1937年4月11日，轉換身分為水上飛機母艦，舷號更名為AV-3，到了太平洋戰爭爆發，也參與世界大戰，直到1942年2月27日，她被日本轟炸機擊中，沉沒於印尼爪哇島芝拉札(Cilacap)港口附近的海底。

自蘭利號成為第一艘正式航空母艦以來，美國海軍已經部署了80艘航空母艦(正在建造中的航空母艦企業號，舷號為CVN-80)，當前有11艘在服役。美國的航艦數量大大超過了其他國家，而且噸位排水量，以及戰鬥實力，都不是其他國家的航空母艦能相提並論的。

世界上第一艘專門航空母艦，是日本帝國的鳯翔號，它1922年12月27日服役。

(中時電子報)