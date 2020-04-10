新冠肺炎在美疫情重災區的紐約市9日共有518人死亡，總數更突破5千大關。而據《紐約郵報》指出，當地太平間已不堪負重，市政府不得不動用無人島，在島上挖埋葬過多屍體的壕坑，無奈讓死者盡快下葬。

報導指出，紐約市長新聞秘書戈德斯坦（Freddi Goldstein）表示，數十年來，在布朗克斯區的哈特島（Hart Island）用來埋葬無家屬認領的屍體之處，「我們未來數日將繼續使用這座無人島，用來埋葬近期在新冠病毒疫情中不幸過世，但符合上述資格的死者」。紐約市醫學檢驗官員也表示，無家屬認領的屍體將暫時安放在停屍間，超過14天就符合公墓安葬條件。

紐約市因新冠病毒死亡數攀升，當地太平間已不堪負重，市政府不得不動用無人島，在島上挖埋葬過多屍體的壕坑，無奈讓死者盡快下葬。（美聯社）

報導稱，事實上紐約市長白思豪（Bill de Blasio）在本周初曾表示紐約市正考慮將哈特島作為臨時埋葬場，但一再避免正式公布。然而《紐約郵報》藉由無人機空拍，拍到悚然一幕─將近十多位的承包商人員正將一批批棺材埋葬在島上壕溝內。根據空拍照片顯示，至少超過40座棺材埋在剛挖的壕坑內，死者名字草草刻在棺材上。

此外，以往在哈特島進行埋葬遺體的工作，向來皆由監獄囚犯執行，但因正值疫情爆發期間，紐約監獄發言人表示，為配合社會封鎖政策，所有囚犯的勞動服務已全面暫停。

(中時電子報)