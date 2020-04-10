新冠肺炎（COVID-19）疫情全球升溫，我國全力防堵疫情擴散，今（10日）中央流行疫情指揮中心說明最新進度，記者會重點如下：

◎今日新增2名新冠肺炎確診案例，皆為境外移入個案。2例分別為20多歲女性（案381）及60多歲男性（案382）皆在居家隔離期間確診。截至目前為止，國內共累計382例確診，6例死亡，91人解除隔離。

◎案381之前赴美國就學，於3月30日入境，搭乘的華航CI011班機目前已有10人確診，因此由居家檢疫對象改列為居家隔離對象，個案於4月5日出現流鼻水、鼻塞及嗅覺異常症狀，7日由衛生單位安排就醫採檢，並於今日確診；截至目前為止，該班機共11人確診。

◎今日國內新增一名新冠肺炎患者死亡個案，為我國第6例死亡個案。該名70多歲男性為埃及旅遊團團員（案101），本身有慢性病史，3月17日發病就醫、3月19日確診。入院時無明顯肺炎，收治於一般隔離病房，直到3月20日檢查發現肺部浸潤明顯增加，並出現呼吸窘迫情形，轉至加護病房隔離治療，後因肺炎持續惡化，不幸於4月9日病逝。

◎指揮中心表示，清明連假期間，許多旅遊景點人潮爆滿，造成連假後疑似個案通報採檢數量增加。指揮中心宣布，即日起著名觀光景點、國家公園、遊樂區及夜市、寺廟等人潮密集公共場域，將實施人流管制措施。另外，進入傳統市場、夜市者，需全程佩戴口罩，禁止試吃活動。

◎雖然台灣仍已境外移入居多，但是本土「無症狀感染」卻讓民眾擔憂存在風險，對此，指揮中心指揮官陳時中表示，疫情爆發已3個多月，台灣目前防疫還算成功，如果無症狀傳染力很強，應會出現多起社區群聚感染才對。

◎酒店女公關隱匿職業將對防疫帶來嚴重後果，是否會有相關罰則？陳時中表示，是否對她開罰還要再研究一下，畢竟也不會在第一次講錯就開罰。

(中時電子報)