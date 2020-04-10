4月10日運彩快訊：中華職棒領先全球開打，運彩邀您同樂！（台灣運彩提供）

台灣球迷久等了！本周末領先全球開打的中華職棒，明(4/11)樂天桃猿主場對戰中信兄弟象，台灣運彩首度開幕戰提供「單場投注」，未來有機會進一步提供「場中投注」。

國內重要賽事向來是消費者關心的重點，台灣運彩過去曾在中華職棒總冠軍賽提供單場投注，在全球新冠肺炎疫情嚴峻期間賽事仍能順利開打實屬不易，台灣運彩支持國內賽事，今年繼超級籃球聯賽SBL例行賽提供場中投注後，未來將精選中華職棒場次及對戰組合提供「單場投注」及「場中投注」。

有關開賽時間、賠率及玩法，請上台灣運彩官網查詢。

(中時電子報)