《時來運轉》台灣運彩首度提供中華職棒31年開幕戰「單場投注」 18:032020/04/10 中時電子報 盧品青 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中華職棒樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls在2月27日進行本球季的開訓典禮，宣布從今年開始，也是在中職首創每位啦啦隊女孩都有自己的官方背號。（報系資料照, 季志翔攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 4月10日運彩快訊：中華職棒領先全球開打，運彩邀您同樂！（台灣運彩提供） 台灣球迷久等了！本周末領先全球開打的中華職棒，明(4/11)樂天桃猿主場對戰中信兄弟象，台灣運彩首度開幕戰提供「單場投注」，未來有機會進一步提供「場中投注」。 國內重要賽事向來是消費者關心的重點，台灣運彩過去曾在中華職棒總冠軍賽提供單場投注，在全球新冠肺炎疫情嚴峻期間賽事仍能順利開打實屬不易，台灣運彩支持國內賽事，今年繼超級籃球聯賽SBL例行賽提供場中投注後，未來將精選中華職棒場次及對戰組合提供「單場投注」及「場中投注」。 有關開賽時間、賠率及玩法，請上台灣運彩官網查詢。 台灣運彩官網 (中時電子報) #CPBL #中華職棒 #單場投注 #場中投注 #棒球 #時來運轉 #台灣運彩 #中職 也許您會感興趣 推薦閱讀 《時來運轉》他用600元買正比 開心抱回23萬 07:002020/04/07 體育 中職》桃猿「超前部署」 機器人球迷報到 13:192020/04/08 體育 中職》桃猿機器人加油團太威 紅到美國去 16:182020/04/08 體育 2020柏林馬拉松 台灣精品代表隊開放報名 04:092020/04/09 焦點新聞 「開槍」迎接睽違12年全國射擊賽事 黃偉哲：打靶盼擊潰病毒 12:002020/04/10 生活 NBA》沒疫苗不看球 7成6球迷喊關門 12:082020/04/10 體育 體育熱門新聞 SBL》詭異又冷清！台啤摘下半季冠軍 - 體育 全球體壇首例！義大利田徑名將染疫過世 - 體育 中職》吳志揚也不滿意官網 今天內更新英文版 - 體育 《時來運轉》台灣運彩首度提供中華職棒31年開幕戰「單場投注」 - 體育 陸桌球大媽創紀錄 比對手老46歲 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。